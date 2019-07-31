В Германии засуха достигла "катастрофических масштабов"

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Во многих населенных пунктах выпала лишь четвертая или пятая часть обычного количества осадков

В некоторых регионах Германии засуха в этом месяце достигла "катастрофических масштабов". Об сообщили в Немецкой метеорологической службе, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что во многих населенных пунктах выпала лишь четвертая или пятая часть обычного количества осадков. В частности, в целом по ФРГ на квадратный метр в июле выпало 55 литров осадков, что почти на треть меньше обычного количества - 78 литров на квадратный метр.

В некоторых федеральных землях этот показатель был значительно меньше. Так, в Саксонии-Анхальт выпало 30 литров осадков, в Бремене - 31 литр, а в Нижней Саксонии - 35 литров.

"Три дня подряд держалась температура 40 градусов, при этом 25 раз было зафиксированы рекордные показатели в 40 градусов и выше. Это войдет в метеорологическую книгу истории", - отметил представитель Немецкой метеослужбы Андреас Фридрих.

Отмечается, что в прошлом году в Германии также наблюдалась засуха. Тогда отсутствие осадков и высокие температуры привели к рекордному падению уровня воды в реках и озерах по всей стране.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Северной Корее наблюдается самая сильная засуха с 1982 года.