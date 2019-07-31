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У Німеччині посуха досягла "катастрофічних масштабів"

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 09:13
У Німеччині посуха досягла "катастрофічних масштабів"
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

У багатьох населених пунктах випала лише четверта або п'ята частина звичайної кількості опадів

У деяких регіонах Німеччини посуха в цьому місяці досягла "катастрофічних масштабів". Про це повідомили у Німецькій метеорологічній службі, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що в багатьох населених пунктах випала лише четверта або п'ята частина звичайного кількості опадів. Зокрема, в цілому по ФРН на квадратний метр в липні випало 55 літрів опадів, що майже на третину менше звичайного кількості - 78 літрів на квадратний метр.

У деяких федеральних землях цей показник був значно менше. Так, у Саксонії-Анхальт випало 30 літрів опадів, в Бремені - 31 літр, а в Нижній Саксонії - 35 літрів.

"Три дні поспіль трималася температура 40 градусів, при цьому 25 разів було зафіксовано рекордні показники в 40 градусів і вище. Це увійде в метеорологічну книгу історії", - зазначив представник Німецької метеослужби Андреас Фрідріх.

Наголошується, що в минулому році в Німеччині також спостерігалася посуха. Тоді відсутність опадів і високі температури призвели до рекордного падіння рівня води в річках і озерах по всій країні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Північній Кореї спостерігається найсильніша посуха з 1982 року.

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