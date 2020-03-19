В Германии зарегистрировались 2,5 тыс. людей, которые ждут эвакуацию в Украину

Посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали уже 2,5 тыс. граждан, которые хотят вернуться в Украину из Германии после закрытие границ из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Как рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, количество желающих вернуться резко возросла.

"Список нашей дипмиссии, посольства, увеличился вдвое - до 1100 человек. В целом по ФРГ эта цифра превысила 2,5 тысячи", - проинформировал он.

В течение дня 18 марта удалось договориться об организации двух рейсов из Берлина (аэропорт Тегель) до Киева (аэропорт Борисполь) компании SkyUp: в субботу 21 марта (билеты были мгновенно раскуплены) и в понедельник 23 марта.

Кроме того, посольство продолжает пробивать возможность железнодорожного сообщения из Берлина или Франкфурта-на-Одере через Польшу.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 20 марта, запланировано четыре специальных поезда из Перемышля в Киев, которыми украинцы могут вернуться. Спецпотяги "Укрзализныци" будут курсировать 20 марта по маршруту Перемышль-Львов-Киев.

РБК-Украина писало, что украинцев из Кипра, которые не успели вернуться из-за закрытия границ, планируют эвакуировать спецрейсами 20 марта.

Напомним, всего Украина планирует провести эвакуацию более 35 тысяч украинских граждан, которые находятся за рубежом.