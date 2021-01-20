В Германии зафиксировали первый случай смерти после повторного заражения COVID

Фото: врачи в больнице (facebook.com/andriy_sadovyi)

В Германии зафиксировали первый в стране случай смерти после повторного заражения коронавирусом. От COVID умер 73-летний немец.

Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на Министерство здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг.

По данным регионального Минздрава, мужчина заразился COVID в первый раз в апреле 2020 года. В декабре его COVID-тест снова показал положительный результат.

Мужчина умер 11 января от "вызванной COVID-19 пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью".

Долгое время у мужчині не было симптомов заболевания. Сейчас органы здравоохранения выясняют, идет ли речь о распространенной форме SARS-CoV-2 или о мутации.

Напомним, накануне в Германии у 35 людей выявили новый штамм коронавируса. Пока проверяется, насколько он заразен и насколько смертоносный новый вариант коронавируса.

Кроме того, в Германии продлили жесткий локдаун до 14 февраля. В стране сохраняются все действующие ограничения.