У Німеччині зафіксували перший випадок смерті після повторного зараження COVID

Фото: лікарі в лікарні (facebook.com/andriy_sadovyi)

У Німеччині зафіксували перший у країні випадок смерті після повторного зараження коронавірусом. Від COVID помер 73-річний німець.

Про це повідомляє газета Suddeutsche Zeitung з посиланням на Міністерство охорони здоров'я федеральної землі Баден-Вюртемберг.

За даними регіонального МОЗу, чоловік заразився COVID вперше у квітні 2020 року. У грудні його COVID-тест знову показав позитивний результат.

Чоловік помер 11 січня від "викликаної COVID-19 пневмонії та сепсису з поліорганною недостатністю".

Довгий час у мужчині не було симптомів захворювання. Зараз органи охорони здоров'я з'ясовують, чи йдеться про поширену форму SARS-CoV-2 або про мутації.

Нагадаємо, напередодні в Німеччині у 35 людей виявили новий штам коронавірусу. Поки що перевіряється, наскільки він заразний і наскільки смертоносний новий варіант коронавірусу.

Крім того, у Німеччині продовжили жорсткий локдаун до 14 лютого. У країні зберігаються всі діючі обмеження.