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В Германии зафиксировали первую смерть от штамма "Омикрон"

Автор: Валерия Полищук

В Германии умер первый человек, у которого выявили новый штамм коронавируса "Омикрон". По данным института инфекционных заболеваний имени Роберта Коха, умерший был в возрасте от 60 до 79 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Всего в Германии было зарегистрировано 810 новых случаев заболевания "Омикроном", в результате чего общее число случаев заболевания этим более заразным штаммом достигло 3198.

Учитываются только те случаи, которые были выявлены с помощью секвенирования всего генома или диагностического подозрения на основе специфического для данного варианта ПЦР-теста.

Напомним, в Германии усиливают ограничения на Новый год.

Кроме того, канцлер страны Олаф Шольц не исключает введения локдауна в Германии.

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ГерманияОмикронКоронавирус