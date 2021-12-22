Канцлер Германии не исключает введения локдауна в стране

Из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон", в Германии готовят жесткое усиление карантина на Новый год. Канцлер страны Олаф Шольц также не исключает введения локдауна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW .

По словам представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, Шольц "в основном согласен" с министром здравоохранения Карлом Лаутебахом о введении локдауна в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. В то же время он надеется, что новые карантинные ограничения продемонстрируют свою эффективность на период празднования Нового года.

Шольц, со своей стороны, настаивает на том, чтобы в стране внимательно наблюдали за развитием ситуаций и распространением "Омикрона".

В то же время Хэбештрайт добавил, что главная цель правительства сегодня заключается в том, чтобы достичь 80% уровня вакцинации до 7 января и охватить бустерной прививкой 30 млн жителей Германии до конца 2021 года.