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У Німеччині зафіксували першу смерть від штаму "Омікрон"

Автор: Валерія Поліщук

У Німеччині померла перша людина, у якої виявили новий штам коронавірусу "Омікрон". За даними Інституту інфекційних захворювань імені Роберта Коха, померлий був у віці від 60 до 79 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Всього в Німеччині було зареєстровано 810 нових випадків захворювання "Омікроном", в результаті чого загальне число випадків захворювання цим більш заразним штамом досягло 3198.

Враховуються тільки ті випадки, які були виявлені за допомогою секвенування всього генома або діагностичної підозри на основі специфічного для даного варіанту ПЛР-тесту.

Нагадаємо, в Німеччині посилюють обмеження на Новий Рік.

Крім того, канцлер країни Олаф Шольц не виключає введення локдауну в Німеччині.

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ГерманияОмикронКоронавірус