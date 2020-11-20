В Германии задержали врача по подозрению в убийстве пациентов с COVID-19

Фото: врач (freepik)

Полиция немецкого города Эссен задержала врача университетской клиники. Его подозревают в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Врач университетской клиники Эссена был задержан 18 ноября.

Правоохранители подозревают, что медик преднамеренно и противозаконно вводил тяжелобольным пациентам медикаменты на последней стадии их жизни, которые привели к немедленной смерти.

В результате действий врача умерли двое мужчин 47 и 50 лет. Они умерли 13 и 17 ноября. Пациенты проходили лечение у подозреваемого и находились на момент введения препаратов "в очень критическом состоянии".

Полиция Эссена создала комиссию по расследованию убийства, медик помещен в места предварительного заключения. Он уже дал показания по одной из смертей, заявив, что своими действиями хотел прекратить "страдания пациента и его родных".

Отмечается, что 44-летний врач работал в учреждении с февраля 2020 года. В университетской клинике заявили, что пациенты находились «на последней стадии смерти». Медика отстранили от работы.

Напомним, в Киеве с начала сентября покончили жизнь самоубийством пять пациентов с коронавирусом. О последнем случае стало известно сегодня.

Кроме того, в январе прошлого года в Киеве задержали пациента столичной больницы по подозрению в смертельном избиении соседа по палате.