В Киеве задержали подозреваемого в убийстве пациента больницы

Фото: задержан злоумышленник (npu.gov.ua)

Тело мужчины утром обнаружили врачи

Полицейские в Киеве задержали пациента столичной больницы по подозрению в смертельном избиении соседа по палате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции Киева.

Как отмечается, 17 января около 6:00 врачи сообщили в полицию, что обнаружили тело пациента с признаками насильственной смерти.

Начальник Соломенского управления полиции Павел Василенко рассказал, что для установления окончательной причины смерти тело потерпевшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

"По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать. Один из пациентов не выдержал и несколько раз ударил костылем по голове нарушителя спокойствия. После чего мужчина пошел отдыхать, а утром врачи обнаружили пациента без признаков жизни", - рассказал Василенко.

Фото: место происшествия и задержанный (kyiv.npu.gov.ua)

Сообщается, что на месте полицейские обнаружили другого участника конфликта и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это - 44-летний уроженец Тернопольской области, который не имел постоянного места жительства и нигде не работал.

По данному факту начато уголовное производство по части второй статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве полиция задержала гражданина РФ, который находился в международном розыске за убийство женщины.