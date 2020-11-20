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У Німеччині затримали лікаря за підозрою у вбивстві пацієнтів з COVID-19

Ессен, П'ятниця 20 листопада 2020 20:26
У Німеччині затримали лікаря за підозрою у вбивстві пацієнтів з COVID-19
Фото: лікар (freepik)
Автор: РБК-Україна

Поліція німецького міста Ессен затримала лікаря університетської клініки. Його підозрюють в умисному вбивстві двох пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Лікар університетської клініки Ессена був затриманий 18 листопада.

Правоохоронці підозрюють, що медик навмисно і протизаконно вводив важкохворим пацієнтам медикаменти на останній стадії їх життя, які призвели до негайної смерті.

В результаті дій лікаря померли двоє чоловіків 47 і 50 років. Вони померли 13 і 17 листопада. Пацієнти проходили лікування у підозрюваного і перебували на момент введення препаратів "в дуже критичному стані".

Поліція Ессена створила комісію з розслідування вбивства, медик поміщений в місця попереднього ув'язнення. Він вже дав свідчення по одній зі смертей, заявивши, що своїми діями хотів припинити "страждання пацієнта та його рідних".

Наголошується, що 44-річний лікар працював в установі з лютого 2020 року. В університетській клініці заявили, що пацієнти перебували «на останній стадії смерті». Медика відсторонили від роботи.

Нагадаємо, у Києві з початку вересня покінчили життя самогубством п'ять пацієнтів з коронавірусом. Про останній випадок стало відомо сьогодні.

Крім того, у січні минулого року у Києві затримали пацієнта столичної лікарні за підозрою в смертельне побиття сусіда по палаті.

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