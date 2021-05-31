Германия проверяет информацию о возможной слежке США за Меркель
Германия проверит информацию о том, что датские спецслужбы помогали секретной службе США шпионить за ведущими немецкими политиками. В правительстве не знали о шпионаже.
Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Deutschlandfunk.
Официальный представитель правительства ФРГ Зайберт заявил, что они "связываются со всеми соответствующими национальными и международными органами, чтобы проверить информацию".
Вместе с тем, немецкая "Свободная демократическая партия" призвала принять срочные меры.
"Такому поведению не должно быть места среди западных партнеров и особенно среди стран-членов ЕС", - заявил в понедельник агентству AFP член Бундестага, представитель СВДП Бенджамин Штрассер.
Отметим, Франция считает серьезным проступком возможную слежку США за Меркель и Штайнмайером.
Согласно новым данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов.