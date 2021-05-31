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Германия проверяет информацию о возможной слежке США за Меркель

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Берлин, Понедельник 31 мая 2021 14:30
Германия проверяет информацию о возможной слежке США за Меркель Фото: представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Германия проверит информацию о том, что датские спецслужбы помогали секретной службе США шпионить за ведущими немецкими политиками. В правительстве не знали о шпионаже.

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Deutschlandfunk.

Официальный представитель правительства ФРГ Зайберт заявил, что они "связываются со всеми соответствующими национальными и международными органами, чтобы проверить информацию".

Вместе с тем, немецкая "Свободная демократическая партия" призвала принять срочные меры.

"Такому поведению не должно быть места среди западных партнеров и особенно среди стран-членов ЕС", - заявил в понедельник агентству AFP член Бундестага, представитель СВДП Бенджамин Штрассер.

Отметим, Франция считает серьезным проступком возможную слежку США за Меркель и Штайнмайером.

Согласно новым данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов.

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