В Германии полиция обыскала квартиру свидетеля по делу об утечке данных политиков

Иллюстративное фото (Pixabey)

Полицейские провели обыск в квартире 19-летнего программиста из города Хайльбронн

Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам Германии (BKA) в рамках расследования дела об утечке данных сотен немецких политиков провели обыск в квартире 19-летнего программиста из города Хайльбронн, который проходит свидетелем по этому делу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в ходе обыска было изъято техническое оборудование, свидетель был допрошен. По его словам, допрос длился несколько часов. Программист показал, что уже давно поддерживает контакт с хакером, на которого возлагается ответственность за кражу и обнародование в интернете частных данных немецких политиков и других известных лиц, включая номера их мобильных телефонов и адреса электронной почты.

Министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер планирует 7 января обсудить ситуацию с главой BKA Хольгером Мюнхом и главой Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий Арне Шёнбомом.

Напомним, глава Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий Арне Шенбом заявил, что они узнали о масштабной утечке данных немецких политиков раньше, чем предполагалось.

Ранее сообщалось, что в Германии хакеры опубликовали персональные данные сотен политиков. Утечка информации коснулась ключевых партий Германии: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального Союза (ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Зеленых", Свободной демократической партии (СВДП), Левой партии Германии, где были обнародованы личные данные 405 депутатов ландтагов, Бундестага и Европарламента, представителей ХДС (ХСС).