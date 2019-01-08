У Німеччині затримали підозрюваного у причетності до витоку даних політиків

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Чоловік визнав свою провину в повному обсязі

Поліція Німеччини після крадіжки особистих даних німецьких політиків затримала чоловіка з федеральної землі Гессен. Про це повідомило у вівторок, 8 січня, Федеральне відомство з кримінальних справ, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що затриманий чоловік визнав свою провину в повному обсязі. Підозрюваний був затриманий ще 6 січня. Пізніше стало відомо, що правоохоронні органи провели обшук в квартирі 19-річного програміста у місті Хайльброні та вилучили технічне обладнання. На допиті програміст показав, що вже давно підтримує контакт з хакером, на якого покладається відповідальність за крадіжку і оприлюднення в інтернеті приватних даних німецьких політиків включаючи номери їх мобільних телефонів та адреси електронної пошти.

Нагадаємо, глава Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій Арне Шенбом заявив, що вони дізналися про масштабного витоку даних німецьких політиків раніше, ніж передбачалося.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині хакери опублікували персональні дані сотень політиків. Витік інформації торкнувся ключових партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального Союзу (ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Зелених", Вільної демократичної партії (ВДП), Лівої партії Німеччини, де були оприлюднені особисті дані 405 депутатів ландтагів, Бундестагу і Європарламенту, представників ХДС (ХСС)