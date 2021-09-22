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В Германии задержали мужчину, захватившего в заложники пассажиров автобуса

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Германия, Среда 22 сентября 2021 05:30
В Германии задержали мужчину, захватившего в заложники пассажиров автобуса Фото: в Германии задержали мужчину, захватившего заложников (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Германии задержали мужчину, захватившего в заложники пассажиров автобуса. Его подозревают во взятии в заложники троих человек, находившихся в следовавшем в Сербию автобусе на автомагистрали А9.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Перед этим в междугороднем сербском автобусе по неизвестной причине произошла драка между пассажирами, в результате которой двое получили легкие травмы. По словам очевидцев, ситуация становилась "опасной".

Как сообщает полиция, после драки автобус остановился на обочине, и пассажиры покинули салон. Трое водителей автобуса и 30-летний подозреваемый во взятии заложников остались в автобусе. Предположительно, у мужчины было оружие.

Полиции пришлось полностью перекрыть автобан A9 для движения в обоих направлениях. На место инцидента прибыли аварийные службы, включая силы специального назначения. В ходе операции представители спецназа пытались установить контакт с 30-летним подозреваемым.

После того, как с одним из водителей автобуса удалось связаться по мобильному телефону, водители вышли из автобуса. Мужчина был задержан в 21.30 по местному времени. По данным полиции, сопротивления он не оказывал. Оружия у него обнаружено не было. Правоохранители обследуют место происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Германии в заложники захватили пассажиров автобуса.

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