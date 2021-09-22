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У Німеччині затримали чоловіка, який захопив у заручники пасажирів автобуса

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Німеччина, Середа 22 вересня 2021 05:30
У Німеччині затримали чоловіка, який захопив у заручники пасажирів автобуса Фото: у Німеччині затримали чоловіка, який захопив заручників (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Німеччині затримали чоловіка, який захопив у заручники пасажирів автобуса. Його підозрюють у взятті в заручники трьох осіб, які перебували в автобусі, що прямував до Сербії на автомагістралі А9.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Перед цим в міжміському сербському автобусі з невідомої причини сталася бійка між пасажирами, в результаті якої двоє отримали легкі травми. За словами очевидців, ситуація ставала "небезпечною".

Як повідомляє поліція, після бійки автобус зупинився на узбіччі, і пасажири покинули салон. Троє водіїв автобуса і 30-річний підозрюваний у взятті заручників залишилися в автобусі. Імовірно, у чоловіка була зброя.

Поліції довелося повністю перекрити автобан A9 для руху в обох напрямках. На місце інциденту прибули аварійні служби, включаючи сили спеціального призначення. В ході операції представники спецназу намагалися встановити контакт з 30-річним підозрюваним.

Після того, як з одним з водіїв автобуса вдалося зв'язатися по мобільному телефону, водії вийшли з автобуса. Чоловік був затриманий о 21.30 за місцевим часом. За даними поліції, опору він не чинив. Зброї у нього виявлено не було. Правоохоронці обстежують місце події.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині в заручники захопили пасажирів автобуса.

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