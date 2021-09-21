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В Германии в заложники захватили пассажиров автобуса

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Германия, Вторник 21 сентября 2021 23:19
В Германии в заложники захватили пассажиров автобуса Фото: в Германии захватили в заложники пассажиров автобуса (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Германии неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса. Захват произошел вечером 21 сентября в федеральной земле Бавария на юге ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

После сообщения о происшествии полиция полностью заблокировала маршрут между развязками Хильпольтштайн и Грединг в обоих направлениях. Заложников захватил вооруженный пассажир автобуса. Среди заложников – два водителя автобуса.

Как сообщили в полиции Средней Франконии, остальные пассажиры уже находятся вне автобуса, под защитой полиции. Сам автобус припаркован на обочине.

Во время операции были слышны звуки трех взрывов, над местом ЧП кружит полицейский вертолет.

Подробности уточняются.

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