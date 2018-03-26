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Германия вышлет четырех российских дипломатов

НовостиПолитика    26.03.2018 - 15:57
Фото: дипломаты (коллаж РБК-Украина)
Фото: дипломаты (коллаж РБК-Украина)

Дипломатов вышлют в ответ на отравление бывшего агента Сергея Скрипаля

Германия намерена выслать четырех российских дипломатов в ответ на отравление бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Об этом сообщает Welt.

Соотвествующее заявление объявят в понедельник. Отметим, что об этом сообщили несколько немецких СМИ.

По данным Suddeutsche Zeitung, речь идет о четырех дипломатах с прошлым в разведке.

Ожидается, что похожие действия предпримут Франция и другие страны Евросоюза.

Напомним, США и ряд стран Европейского союза вместе объявят о высылке российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона. Ранее агентство Вloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов. До этого Британия выдворила из страны 23 дипломатов РФ, которые, по версии Лондона, занимались шпионажем. Ряд европейских стран из солидарности с Британией также рассматривают такую возможность.

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Теги публикации: Российская Федерация, Германия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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