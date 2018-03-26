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США и ряд стран Евросоюза вместе объявят о высылке российских дипломатов, - источник

НовостиПолитика    26.03.2018 - 11:07
Фото: Госдеп США (acebook.com usdos)
Фото: Госдеп США (acebook.com usdos)

Ожидается, что заявление о высылке российских дипломатов прозвучит в ближайшее время

Соединенные Штаты Америки и ряд стран Европейского союза вместе объявят о высылке российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом в Twitter со ссылкой на источник сообщила корреспондент CNN Мишель Косински, которая работает в Государственном департаменте США

"Источник: завтра ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран о высылке групп российских дипломатов", - сообщила Косински.

 

Напомним, ранее агентство Вloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов. До этого Британия выдворила из страны 23 дипломатов РФ, которые, по версии Лондона, занимались шпионажем. Ряд европейских стран из солидарности с Британией также рассматривают такую возможность.

В то же время первый вице-спикер Верховной рады Украины, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко отметила, что Украина не высылает дипломатов из-за украинских политзаключенных в российских тюрьмах.

Трамп выступил за усиление антитеррористических мер после инцидента во Франции
Теги публикации: Евросоюз, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, дипломаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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