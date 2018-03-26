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Німеччина вишле чотирьох російських дипломатів

НовиниПолітика    26.03.2018 - 15:57
Фото: дипломати (колаж РБК-Україна)
Фото: дипломати (колаж РБК-Україна)

Дипломатів вишлють у відповідь на отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля

Німеччина має намір вислати чотирьох російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля і його дочки у Британії. Про це повідомляє Welt.

Відповідну заяву оголосять у понеділок. Зазначимо, що про це повідомили кілька німецьких ЗМІ.

За даними Suddeutsche Zeitung, мова йде про чотирьох дипломатів з минулим у розвідці.

Очікується, що схожі дії зроблять Франція та інші країни Євросоюзу.

Нагадаємо, США і низка країн Європейського союзу разом оголосять про висилку російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна. Раніше агентство Вloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп готовий вислати російських дипломатів. До цього Британія вислала з країни 23 дипломатів РФ, які, за версією Лондона, займалися шпигунством. Ряд європейських країн із солідарності з Британією також розглядають таку можливість.

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Теги публікації: Російська Федерація, Германия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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