UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных: что это значит

Автор: Анастасия Рокитна

В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса людей. Норма вступает в силу с 23 августа и будет действовать для посещения различных заведений и мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

Все лица, которые не полностью вакцинированы или не переболели COVID в последние шесть месяцев, должны предоставить или быстрый тест на антиген, срок действия которого составляет 24 часа, или же ПЦР-тест, сделанный более 48 часов назад. Это правило не распространяется на детей до 6 лет и школьников.

Вакцинированные лица должны предоставлять тесты для посещения парикмахерских, косметических салонов, фитнес-студий, проживания в гостиницах.

Также тесты нужны для посещения больниц, домов для престарелых, кафе, ресторанов и баров, кинотеатров, мероприятий и торжеств.

Напомним, Германия начала делиться COVID-вакцинами с другими странами.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияВакцинация