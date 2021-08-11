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У Німеччині вводять обов'язкове тестування для невакцинованих: що це означає

Автор: Анастасія Рокитна

У Німеччині запроваджують обов'язкове тестування для невакцинованих від коронавірусу людей. Норма набуває чинності з 23 серпня та діятиме для відвідування різних закладів та заходів, що проходять у закритих приміщеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

Всі особи, які не вакциновані повністю або ж не перехворіли на COVID в останні шість місяців, мають надати або швидкий тест на антиген, термін дії якого становить 24 години, або ж ПЛР-тест, зроблений щонайбільше 48 годин тому. Це правило не поширюється на дітей до 6 років та школярів.

Невакциновані особи мають надавати тести для відвідування перукарень, косметичних салонів, фітнес-студій, проживання в готелях.

Також тести потрібні для відвідування лікарень, будинків для людей похилого віку, кафе, ресторанів та барів, кінотеатрів, заходів та урочистостей.

Нагадаємо, Німеччина почала ділитися COVID-вакцинами з іншими країнами.

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