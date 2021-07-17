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В Германии снова возросло число погибших в результате наводнения

Автор: РБК-Украина

В Германии в результате наводнения погибли уже 133 человека. По меньшей мере 43 человека погибли в земле Северный Рейн-Вестфалия и не менее 90 - в земле Рейнланд-Пфальц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Ситуация в районе Эрфтштадт-Блессем под Кельном в пятницу резко ухудшилась. Есть опасения, что число погибших возростет", - пишет издание.

Местные власти говорят, что ухудшение погодних условий наступило очень быстро.

В районе Хайнсберг в Наште прорвалась плотина на Руре. По информации районного правительства Кельна, спасатели начали эвакуацию из района Офховен в Вассерберге.

Согласно сообщению в Twitter, пострадали около 700 жителей. Размер ущерба, нанесенного прорывом плотины, пока не известен. Рур берет свое начало в Эйфеле и впадает в Маас около Рурмонда в Нидерландах.

Напомним, ранее сообщалось о 125 погибших.

РБК-Украина писало, что из-за наводнений Германия объявила режим военной катастрофы. Это значит, что военные могут направлять военную технику для борьбы с последствиями наводнений.

Кроме Германии от наводнений пострадала и Бельгия. Страна подтвердила гибель 20 человек, еще 20 пропали без вести.

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Германиянаводнение