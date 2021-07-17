У Німеччині знову зросла кількість загиблих в результаті повені

У Німеччині в результаті повені загинули вже 133 людини. Щонайменше 43 людини загинули в землі Північний Рейн-Вестфалія і не менше 90 - в землі Рейнланд-Пфальц.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Ситуація в районі Ерфтштадт-Блессем під Кельном в п'ятницю різко погіршилася. Є побоювання, що кількість загиблих зросте", - пише видання.
Місцева влада каже, що погіршення погодних умов настало дуже швидко.
У районі Хайнсберг в Нашті прорвалася гребля на Рурі. За інформацією районного уряду Кельна, рятувальники почали евакуацію з району Офховен у Вассерберзі.
Згідно з повідомленням у Twitter, постраждали близько 700 жителів. Розмір збитку, нанесеного проривом греблі, поки не відомий. Рур бере свій початок в Ейфелі і впадає в Маас близько Рурмонда в Нідерландах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 125 загиблих.
РБК-Україна писало, що через повені Німеччина оголосила режим військової катастрофи. Це означає, що військові можуть направляти військову техніку для боротьби з наслідками повеней.
Крім Німеччини від повеней постраждала і Бельгія. Країна підтвердила загибель 20 осіб, ще 20 зникли безвісти.