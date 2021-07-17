У Німеччині знову зросла кількість загиблих в результаті повені

"Ситуація в районі Ерфтштадт-Блессем під Кельном в п'ятницю різко погіршилася. Є побоювання, що кількість загиблих зросте", - пише видання.

Місцева влада каже, що погіршення погодних умов настало дуже швидко.

У районі Хайнсберг в Нашті прорвалася гребля на Рурі. За інформацією районного уряду Кельна, рятувальники почали евакуацію з району Офховен у Вассерберзі.

Згідно з повідомленням у Twitter, постраждали близько 700 жителів. Розмір збитку, нанесеного проривом греблі, поки не відомий. Рур бере свій початок в Ейфелі і впадає в Маас близько Рурмонда в Нідерландах.