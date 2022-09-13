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В Германии восстановили 16 БМП Marder для ВСУ, но отправить их не могут: названа причина

Фото: немецкая компания не может передать Украине восстановленные БМП Marder (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Немецкая компания Rheinmetall восстановила 16 боевых машин пехоты Marder для Украины, но поставки начать пока невозможно из-за препятствий со стороны Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD.

Отмечается, что Rheinmetall восстановила 16 БМП за свой счет, но федеральное правительство не выдает лицензию для их экспорта в Украину.

Несмотря на препятствия со стороны Берлина, компания продолжает восстанавливать еще 14 БМП Marder, которые потенциально могут быть переданы украинским военным. Всего специалисты могут отремонтировать около 70 единиц подобной техники со старых запасов.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Германия в очередной раз отказывается от передачи танков и бронетранспортеров Украине, поскольку "ни одна страна еще не начала поставки такого вооружения западного образца для ВСУ".

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такие решения со стороны Германии демонстрацией абстрактного страха.

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