У Німеччині відновили 16 БМП Marder для ЗСУ, але відправити їх не можуть: названа причина

Німецька компанія Rheinmetall відновила 16 бойових машин піхоти Marder для України, але поставки почати поки неможливо через перешкоди з боку Берліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD.
Відзначається, що Rheinmetall відновила 16 БМП за свій рахунок, але федеральний уряд не видає ліцензію для їх експорту в Україну.
Незважаючи на перешкоди з боку Берліна, компанія продовжує відновлювати ще 14 БМП Marder, які потенційно можуть бути передані українським військовим. Всього фахівці можуть відремонтувати близько 70 одиниць подібної техніки зі старих запасів.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина в черговий раз відмовляється від передачі танків і бронетранспортерів Україні, оскільки "жодна країна ще не почала поставки такого озброєння західного зразка для ЗСУ".
Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав такі рішення з боку Німеччини демонстрацією абстрактного страху.
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