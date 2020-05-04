В Германии уровень воспроизводства коронавируса позволяет ослабить карантин

Министерство здравоохранения Германии заявило, что уровень воспроизводства коронавируса позволяет ослабить карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии начался второй этап ослабления карантина. В некоторых регионах страны открылись школы, церкви и торговые центры. Сроки введения послаблений в спорте будут обсуждаться 6 мая.

Как писало РБК-Украина, в Германии 75% людей, которые заразились коронавирусом, уже победили болезнь. Власти заявляют, что взяли эпидемию в стране под контроль.

При этом правительство Германии продлило как минимум до 14 июня предостережения в отношении туристических поездок за границу из-за пандемии.