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В Германии 75% заболевших вылечились от COVID-19

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 08:14
В Германии 75% заболевших вылечились от COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В стране зафиксировали 163 тысячи случаев коронавируса

В Германии 75% заразившихся коронавирусом уже победили болезнь, всего в стране зафиксировано 163 009 случаев COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зафиксированных случаев в странах мира.

Так, в стране 27 января зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом, а по состоянию на утро 1 мая, в Германии уже 163 009 случаев COVID-19.

При этом 123 501 пациент уже выздоровел, а 6623 умерли.

Напомним, ранее в Германии приняли решение о послаблении карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Было договорено о поэтапном открытии школ и восстановлении спортивных мероприятий. Сроки введения послаблений будут обсуждаться 6 мая.

Также РБК-Украина писало, что правительство Германии продлило как минимум до 14 июня предостережения в отношении туристических поездок за границу из-за пандемии.

Кроме этого, возобновление чемпионата Германии по футболу, запланированное на 9 мая, может быть отложено на более поздний срок из-за новых случаев заражения коронавирусом после ослабления ограничений в стране.

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