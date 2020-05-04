У Німеччині рівень відтворення коронавірусу дозволяє послабити карантин

Міністерство охорони здоров'я Німеччини заявило, що рівень відтворення коронавірусу дозволяє послабити карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині почався другий етап ослаблення карантину. У деяких регіонах країни відкрилися школи, церкви та торгові центри. Терміни введення послаблень у спорті будуть обговорюватися 6 травня.

Як повідомляло РБК-Україна, в Німеччині 75% людей, які заразилися коронавірусом, вже перемогли хворобу. Влада заявляє, що взяли епідемію в країні під контроль.

При цьому уряд Німеччини продовжило як мінімум до 14 червня застереження щодо туристичних поїздок за кордон через пандемію.