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В Германии упростили условия поступления в вузы украинским беженцам

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 08:05
В Германии упростили условия поступления в вузы украинским беженцам Фото: украинским беженцам в Германии стало проще поступать в вузы (world-study.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Германии для граждан Украины, выехавших из страны из-за российского вторжения, отменили правило об обязательном наличии школьного аттестата для поступления в университеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно решению Конференции министров образования и культуры федеральных земель Германии, такое новшество касается тех беженцев, которые:

  • учились последний год в школе в Украине, но из-за нападения РФ и войны не смогли сдать выпускные экзамены и получить аттестат;
  • кто начал обучение в вузе Украины, но не окончил первый курс по той же причине.

Как поступить в немецкий вуз

В Германии подавать документы на поступление в высшее учебное заведение можно только с документами, которые соответствуют немецкому аттестату зрелости (Abitur).

Так как в школах Германии учеба длится 12-13 лет, недостающие годы нужно "компенсировать". В частности, украинцы с аттестатом о полном общем среднем образовании должны дополнительно отучиться 1 год либо в вузе на родине, либо в колледже довузовской подготовки в Германии. Лишь после этого они получают право на высшее образование в немецком университете.

Теперь условия для поступления для украинских беженцев упростили - студентам 1-го курса можно подавать документы в немецкий вуз уже без соответствующего документа.

Как правило, это происходит без вступительных экзаменов, но необходимы знания немецкого языка, если специальность не англоязычная. А украинские 11-классники могут поступать в колледж довузовской подготовки без аттестата.

Ранее сообщалось, что Германия не будет ограничивать прием беженцев из Украины.

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