У Німеччині спростили умови вступу до вишів українським біженцям

У Німеччині для громадян України, які виїхали з країни через російське вторгнення, скасували правило про обов'язкову наявність шкільного атестата для вступу до університетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Згідно з рішенням Конференції міністрів освіти і культури федеральних земель Німеччини, таке нововведення стосується тих біженців, які:

вчилися останній рік у школі в Україні, але через напад РФ і війну не змогли скласти випускні іспити та отримати атестат;

хто почав навчання у виші України, але не закінчив перший курс з тієї ж причини.

Як вступити до німецького вишу

У Німеччині подавати документи на вступ до вищого навчального закладу можна тільки з документами, які відповідають німецькому атестату зрілості (Abitur).

Оскільки в школах Німеччини навчання триває 12-13 років, відсутні роки потрібно "компенсувати". Зокрема, українці з атестатом про повну загальну середню освіту повинні додатково відучитися 1 рік або у виші на батьківщині, або в коледжі довузівської підготовки в Німеччині. Лише після цього вони отримують право на вищу освіту в німецькому університеті.

Тепер умови для вступу для українських біженців спростили - студентам 1-го курсу можна подавати документи до німецького вишу вже без відповідного документа.

Як правило, це відбувається без вступних іспитів, але необхідні знання німецької мови, якщо спеціальність не англомовна. А українські 11-класники можуть вступати до коледжу довузівської підготовки без атестата.