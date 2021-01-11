Фото: twitter (twitterixbtcom)

Акции Twitter, котирующиеся на немецких биржах, упали на 8%. Это произошло в первый торговый день после того, как соцсеть навсегда заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Компания заявила, что приостановка аккаунта Трампа, у которого было более 88 миллионов подписчиков, была связана с риском дальнейшего насилия после штурма Капитолия США в среду.

В Германии упали акции Twitter на 8% после блокировки аккаунта Трампа. Акции этой социальной сети, котирующиеся в США, также упали на 8% в ходе редких торгов на премаркете в понедельник утром.

Напомним, Twitter заблокировал личную страницу американского президента на постоянной основе.

Кроме того, в социальная сеть Twitter заморозила страницу избирательного штаба действующего президента Дональда Трампа @TeamTrump. Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.

Также РБК-Украина писало, что аккаунты Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram также были заблокированы.