У Німеччині впали акції Twitter на 8% після блокування облікового запису Трампа

Фото: twitter (twitterixbtcom)

Акції Twitter на німецьких біржах, впали на 8%. Це сталося в перший торговий день після того, як соцмережа назавжди заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія заявила, що призупинення запису Трампа, у якого було понад 88 мільйонів підписників, була пов'язана з ризиком подальшого насильства після штурму Капітолію США в середу.

Акції цієї соціальної мережі в США також впали на 8% в ході рідкісних торгів на премаркеті в понеділок вранці.

Нагадаємо, Twitter заблокував особисту сторінку американського президента на постійній основі.

Крім того, в соціальна мережа Twitter заморозила сторінку виборчого штабу чинного президента Дональда Трампа @TeamTrump. Дію облікового запису було припинено після заяви Трампа про те, що Twitter не змусить його замовкнути.

Також РБК-Україна писало, що акаунти Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані.