В Германии уборщица обнаружила взрывное устройство в пригородном поезде

В пригородном поезде, стоявшем в депо железнодорожной станции Кельн в Германии уборщица нашла подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством. Бомба была начинена гвоздями.

Об этом сообщила в Twitter полиция города.

Депо было оцеплено, полицейские с собаками начали поиски других опасных предметов.

После анализа взрывчатки стало ясно, что даже в случае детонации бомба не могла причинить большого вреда людям или имуществу: гвозди, которыми она была начинена, сдвинулись бы всего на несколько сантиметров, заявили в полицейском управлении.

Издание Bild выяснило, что поезд прибыл 2 октября из Гуммерсбаха; в этом городе также проводится полицейская спецоперация.

По данным источников Bild, бомба была сконструирована из черного пороха, фейерверков, гвоздей и шурупов. Спецслужбы пока не пришли к выводу, связана ли находка с террористами или это была попытка шантажа железной дороги.

Напомним, ранее подозрительный предмет обнаружили возле Южного вокзала в Киеве; правоохранители перекрыли часть улицы Кирпы, а на место прибыли взрывотехники.

Также сообщалось, что в Киеве обезвредили взрывное устройство вблизи офисного помещения на улице Большой Васильковской.