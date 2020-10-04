У Німеччині прибиральниця виявила вибуховий пристрій в приміському поїзді

В приміському поїзді, який стояв у депо залізничної станції Кельна в Німеччині прибиральниця знайшла підозрілий предмет, який опинився саморобним вибуховим пристроєм. Бомба була начинена цвяхами.

Про це повідомила в Twitter поліція міста.

Депо було оточено, поліцейські з собаками почали пошуки інших небезпечних предметів.

Після аналізу вибухівки стало зрозуміло, що навіть у випадку детонації бомба не могла заподіяти великої шкоди людям або майну: цвяхи, якими вона була начинена, зрушили б лише на кілька сантиметрів, заявили в поліцейському управлінні.

Видання Bild з'ясувало, що поїзд прибув 2 жовтня з Гуммерсбаха; в цьому місті також проводиться поліцейська спецоперація.

За даними джерел Bild, бомба була сконструйована з чорного пороху, феєрверків, цвяхів і шурупів. Спецслужби поки не прийшли до висновку, чи пов'язана знахідка з терористами чи це була спроба шантажу залізниці.

Нагадаємо, раніше підозрілий предмет виявили біля Південного вокзалу у Києві; правоохоронці перекрили частину вулиці Кирпи, а на місце прибули вибухотехніки.

Також повідомлялося, що у Києві знешкодили вибуховий пристрій поблизу офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській.