В Германии более тысячи местных врачей готовы работать в Украине

"Это число показывает, насколько велика солидарность медработников с жителями Украины. Ведь работа там может быть опасна для жизни", - заявил глава Немецкой медицинской ассоциации Клаус Райнард в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, которое опубликуют в понедельник, 18 апреля.

Врачи, которые хотят помочь Украине регистрируются на специальном портале ассоциации. В данное время Организация ведет переговоры с министерствами здравоохранения и иностранных дел Германии, а также с посольствами Украины и соседних с ней стран о том, как немецкие врачи могут помочь.

"Как только правительство заявит о том, что в рамках международных гуманитарных миссий требуются врачи, мы готовы предоставить помощь в достаточном количестве", - отметил Райнард.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, сейчас в Украине работают 230 зарубежных врачей. Кроме того, еще около двух тысяч готовы оказывать помощь.