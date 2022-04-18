ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский рассказал, какие выплаты и компенсации положены переселенцам

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 апреля 2022 00:26
Зеленский рассказал, какие выплаты и компенсации положены переселенцам Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабмин утвердил дополнительную социальную помощь в связи с войной. Каждый переселенец может получить пособие на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а уже со среды – в "Дие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Также правительство развертывает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи на железнодорожных станциях и вокзалах.

Президент напомнил, что продолжается сбор заявлений через "Дию" по поводу разрушенного или поврежденного жилья. Необходимо в обязательном порядке подавать заявления, если потеряли квартиру, дом или повреждены обстрелами.

Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление можно подать на портале "Дия".

"Также говорил сегодня с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой. Об обеспечении финансовой устойчивости Украины и подготовке восстановления нашего государства после войны", - отметил Зеленский.

В ходе беседы были затронуты конкретные направления возможного сотрудничества с МВФ как в ближайшее время, так и в перспективе нескольких лет. Прогресс в отношениях Украины с фондом видится ощутимым.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев