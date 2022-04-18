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В Германии более тысячи местных врачей готовы работать в Украине

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Германия, Понедельник 18 апреля 2022 06:00
В Германии более тысячи местных врачей готовы работать в Украине Фото: Мариуполь (t.me/u_now)
Автор: Роман Мирончук

Немецкая медицинская ассоциация открыла прием заявок от врачей, которые готовы работать в Украине. Более 1100 врачей из Германии заявили, что хотят оказывать помощь в Украине или соседних с ней странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Это число показывает, насколько велика солидарность медработников с жителями Украины. Ведь работа там может быть опасна для жизни", - заявил глава Немецкой медицинской ассоциации Клаус Райнард в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, которое опубликуют в понедельник, 18 апреля.

Врачи, которые хотят помочь Украине регистрируются на специальном портале ассоциации. В данное время Организация ведет переговоры с министерствами здравоохранения и иностранных дел Германии, а также с посольствами Украины и соседних с ней стран о том, как немецкие врачи могут помочь.

"Как только правительство заявит о том, что в рамках международных гуманитарных миссий требуются врачи, мы готовы предоставить помощь в достаточном количестве", - отметил Райнард.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, сейчас в Украине работают 230 зарубежных врачей. Кроме того, еще около двух тысяч готовы оказывать помощь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие выплаты и компенсации положены переселенцам.

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