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У Німеччині більше тисячі місцевих лікарів готові працювати в Україні

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Німеччина, Понеділок 18 квітня 2022 06:00
У Німеччині більше тисячі місцевих лікарів готові працювати в Україні Фото: Маріуполь (t.me/u_now)
Автор: Роман Мирончук

Німецька Медична асоціація відкрила прийом заявок від лікарів, які готові працювати в Україні. Понад 1100 лікарів з Німеччини заявили, що хочуть надавати допомогу в Україні або сусідніх з нею країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Це число показує, наскільки велика солідарність медпрацівників з жителями України. Адже робота там може бути небезпечна для життя", - заявив глава німецької медичної асоціації Клаус Райнард в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, яке опублікують у понеділок, 18 квітня.

Лікарі, які хочуть допомогти Україні реєструються на спеціальному порталі асоціації. Зараз організація веде переговори з міністерствами охорони здоров'я та закордонних справ Німеччини, а також з посольствами України та сусідніх з нею країн про те, як німецькі лікарі можуть допомогти.

"Як тільки уряд заявить про те, що в рамках міжнародних гуманітарних місій потрібні лікарі, ми готові надати допомогу в достатній кількості", - зазначив Райнард.

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, зараз в Україні працюють 230 закордонних лікарів. Крім того, ще близько двох тисяч готові надавати допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, які виплати і компенсації належать переселенцям.

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