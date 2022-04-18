У Німеччині більше тисячі місцевих лікарів готові працювати в Україні

Німецька Медична асоціація відкрила прийом заявок від лікарів, які готові працювати в Україні. Понад 1100 лікарів з Німеччини заявили, що хочуть надавати допомогу в Україні або сусідніх з нею країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

"Це число показує, наскільки велика солідарність медпрацівників з жителями України. Адже робота там може бути небезпечна для життя", - заявив глава німецької медичної асоціації Клаус Райнард в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, яке опублікують у понеділок, 18 квітня.

Лікарі, які хочуть допомогти Україні реєструються на спеціальному порталі асоціації. Зараз організація веде переговори з міністерствами охорони здоров'я та закордонних справ Німеччини, а також з посольствами України та сусідніх з нею країн про те, як німецькі лікарі можуть допомогти.

"Як тільки уряд заявить про те, що в рамках міжнародних гуманітарних місій потрібні лікарі, ми готові надати допомогу в достатній кількості", - зазначив Райнард.

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, зараз в Україні працюють 230 закордонних лікарів. Крім того, ще близько двох тисяч готові надавати допомогу.