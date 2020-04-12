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В Испании снова растет число жертв коронавируса

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 14:56
В Испании снова растет число жертв коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

За сутки умерли 619 пациентов с коронавирусом

В Испании снова растет число жертв вируса COVID-19 после того, как днем ранее было зафиксировано наименьшее число умерших с 23 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Так, за прошедшие сутки в Испании умерли 619 пациентов с коронавирусом. При этом было выявлено 4167 новых случаев инфицирования. Всего заболевших - 166 019 человек.

Отмечается, что с начала эпидемии в Испании умерли 16 972 человека, более 62 тысяч пациентов выздоровели.

Напомним, ранее в Испании три дня подряд наблюдался спад смертности от коронавируса. Число смертей сократилось более чем вдвое после того, как 2 апреля таких случаев было зафиксировано 950.

Как писало РБК-Украина ранее, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса замедляется в Испании, Италии, Франции и Германии. По его словам, распространение коронавируса в этих странах замедляется, однако быстрое снятие ограничений может привести к "смертельной второй волне".

Отметим, количество заболевших коронавирусом в мире по состоянию на утро 12 апреля составляет 1 777 517 человек. В Украине инфицированных коронавирусом уже 2777 человек.

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