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У Німеччині вимагають нових заходів проти Кремля через вбивство грузина

Новини » Політика     08.12.2019 - 11:24
У Німеччині вимагають нових заходів проти Кремля через вбивство грузина
Фото: Зелімхан Хангошвілі (з відкритих джерел)

Крамп-Карренбауер вимагає, щоб Росія взяла участь в розслідування вбивства

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила про необхідність введення нових заходів проти Росії через вбивство грузина Зелімхана Хангошвілі в Берліні. Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Крамп-Карренбауер виданню Bild am Sonntag.

Так, міністр оборони наполягає на необхідності подальших заходів проти Кремля через можливу причетність російської влади до вбивства чеченського польового командира Хангошвілі в Берліні.

"Ми будемо на рівні федерального уряду проводити консультації з приводу подальшої реакції і приймати відповідні рішення. Російська сторона повинна нарешті внести свій вклад в розслідування цього злочину", - наголосила вона.

Крамп-Карренбауер додала, що вбивство громадянина Грузії ускладнило відносини між Берліном та Москвою та зазначила, що докази причетності Росії до вбивства є серйозними.

Нагадаємо, раніше Німеччина вислала двох співробітників посольства Росії у зв'язку з вбивством грузина Хангошвілі в Берліні. Німецька Генпрокуратура заявила, що у неї достатньо фактичних доказів причетності держорганів РФ або Чечні до вбивства громадянина Грузії.

Пізніше стало відомо про затримання росіянина Вадима Красикова, який може бути причетним до вбивства Хангошвілі. Затриманий може бути співробітником Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

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