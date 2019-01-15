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В Германии суд отклонил второй иск Qualcomm против Apple по запрету iPhone

Новости » Телеком & IT    15.01.2019 - 22:08
В Германии суд отклонил второй иск Qualcomm против Apple по запрету iPhone
Иллюстративное фото (flickr.com/athomeinscottsdale)

В Qualcomm отметили, что будут обжаловать решение суда в апелляционной инстанции

Американская компания-производитель микрочипов Qualcomm проиграла второй иск против компании Apple, в котором обвиняет производителя iPhone в нарушении прав интеллектуальной собственности. Об этом заявил вице-президент Qualcomm Дон Розенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromsdske.ua.

Так, суд города Маннхейм отметил, что Apple не нарушила прав интеллектуальной собственности Qualcomm и ее патентов по производству микропроцессоров.

"Apple имеет историю нарушения наших патентных прав. Мы не согласны с решением суда Маннхейма и собираемся обжаловать его в апелляционной инстанции, чтобы заставить Apple заплатить за нарушение наших интеллектуальных прав во всем мире", - отметил Розенберг.

Напомним, суд Германии ограничил продажу некоторых моделей телефонов iPhone компании Apple за патентные нарушения.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple сократила объемы заказов на производство моделей iPhone, которые были представлены в сентябре.

Так, прогноз продаж Apple на праздничный квартал, который компания опубликовала несколько недель назад, не оправдал надежд инвесторов. В результате некоторые поставщики компании снизили прогнозы финансовых результатов, объяснив это слабыми продажами смартфонов.

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