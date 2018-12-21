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Суд Німеччини обмежив продаж Iphone

Новини » Телеком & IT    21.12.2018 - 06:32
Суд Німеччини обмежив продаж Iphone
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Обмеження пов'язані з патентними порушеннями

Суд Німеччини обмежив продаж деяких моделей телефонів Iphone компанії Apple через патентні порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, компанія Apple порушила патентні права на апаратне забезпечення, розроблене компанією Qualcomm. У зв'язку з цим на території Німеччини було заборонено продаж деяких моделей iPhone, містять стали предметом спору деталі.

Відмічено також, що постанова суду не є остаточною і Apple може подати апеляцію до суду вищої інстанції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що корпорація Apple скоротила обсяги замовлень на виробництво моделей iPhone, які були представлені у вересні.

Так, прогноз продажів Apple на святковий квартал, який компанія опублікувала кілька тижнів тому, не виправдав сподівань інвесторів. В результаті деякі постачальники компанії знизили прогнози фінансових результатів, пояснивши це слабкими продажами смартфонів.

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