Суд Німеччини обмежив продаж Iphone

Обмеження пов'язані з патентними порушеннями
Суд Німеччини обмежив продаж деяких моделей телефонів Iphone компанії Apple через патентні порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, компанія Apple порушила патентні права на апаратне забезпечення, розроблене компанією Qualcomm. У зв'язку з цим на території Німеччини було заборонено продаж деяких моделей iPhone, містять стали предметом спору деталі.
Відмічено також, що постанова суду не є остаточною і Apple може подати апеляцію до суду вищої інстанції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що корпорація Apple скоротила обсяги замовлень на виробництво моделей iPhone, які були представлені у вересні.
Так, прогноз продажів Apple на святковий квартал, який компанія опублікувала кілька тижнів тому, не виправдав сподівань інвесторів. В результаті деякі постачальники компанії знизили прогнози фінансових результатів, пояснивши це слабкими продажами смартфонів.