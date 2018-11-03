Компания Apple из-за обрушения акций потеряла около 70 млрд долларов

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Капитализация Apple снова составляет менее 1 трлн долларов США

Всемирно известный производитель компьютеров, телефонов и программного обеспечения компания Apple потеряла около 70 млрд долларов в стоимости своих акций из-за объявления о менее высоких ожиданиях прибыли в конце 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это стало причиной того, что рыночная капитализация Apple снова составляет менее 1 трлн долларов США.

Сообщается, что в четверг, 1 октября 2018, глава компании Тим Кук предупредил, что продажи в праздничном квартале могут не оправдать ожиданий Уолл-стрит. Он объяснил это тем, что существует слабость на развивающихся рынках и валютные издержки.

"Apple наблюдает слабые макроэкономические показатели на ряде развивающихся рынков", - заявил Кук.

Такое заявление сразу же привело к падению акций компании на 7%, что составляет примерно 70 млрд долларов рыночной капитализации. Эта тенденция может усилить беспокойство инвесторов о технологических компаниях, акции которых подверглись распродаже из-за не оправданных ожиданий результатов компаний, среди которых Amazon и Alphabet.

Компания Apple рассчитывает в первом финансовом квартале получить выручку в диапазоне между 89 и 93 млрд долларами США.

Напомним, сообщение Маска в Twitter обвалило акции Tesla. Сообщается, что акции компании упали на 7% Илон Маск пошутил в своем Twitter над комиссией по ценным бумагам и биржам США, которой он выплатил штраф 20 миллионов долларов.