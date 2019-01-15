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У Німеччині суд відхилив другий позов Qualcomm проти Apple щодо заборони iPhone

Новини » Телеком & IT    15.01.2019 - 22:08
У Німеччині суд відхилив другий позов Qualcomm проти Apple щодо заборони iPhone
Ілюстративне фото (flickr.com/athomeinscottsdale)

У Qualcomm зазначили, що будуть оскаржувати рішення суду в апеляційній інстанції

Американська компанія-виробник мікрочипів Qualcomm програла другий позов проти компанії Apple, у якому звинувачує виробника iPhone у порушенні прав інтелектуальної власності. Про це заявив віце-президент Qualcomm Дон Розенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromsdske.ua.

Так, суд міста Маннхейм зазначив, що Apple не порушила прав інтелектуальної власності Qualcomm та її патентів щодо виробництва мікропроцесорів.

"Apple має історію порушення наших патентних прав. Ми не погоджуємося з рішенням суду Маннхейма та збираємося оскаржувати його в апеляційній інстанції, щоб змусити Apple заплатити за порушення наших інтелектуальних прав у всьому світі", - зазначив Розенберг.

Нагадаємо, суд Німеччини обмежив продаж деяких моделей телефонів iPhone компанії Apple через патентні порушення.

Раніше повідомлялося, що корпорація Apple скоротила обсяги замовлень на виробництво моделей iPhone, які були представлені у вересні.

Так, прогноз продажів Apple на святковий квартал, який компанія опублікувала кілька тижнів тому, не виправдав сподівань інвесторів. В результаті деякі постачальники компанії знизили прогнози фінансових результатів, пояснивши це слабкими продажами смартфонів.

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