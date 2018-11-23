В Германии сообщили о падении ВВП за последние 3,5 года

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ВВП Германии упал на 0,2 процента из-за падения продаж автомобилей

Федеральное статистическое ведомство Федеративной Республики Германия (ФРГ) в Висбадене опубликовало данные о том, что ВВП Германии в третьем квартале 2018 года сократился на 0,2 процента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Причиной такого снижения ВВП назвали значительный спад продаж новых автомобилей, что произошло впервые за последние 3,5 года. Также это является наиболее значительным спадом немецкой экономики за последние 5,5 лет.

Если сравнивать с первым кварталом текущего года, то в этот период ВВП Германии вырос на 0,4 процента, а во втором квартале - на 0,5 процента.

Падение продаж новых автомобилей в Германии эксперты связывают с проблемами перехода на введенные ЕС с сентября новые правила по проверке показателей выхлопных газов WLTP.

В связи с этим только в сентябре 2018 по сравнению с тем же месяцем предыдущего года показатели продаж новых легковых автомобилей в Германии снизились на более чем 30 процентов. Сильнее других пострадали автоконцерны VW и Audi - их продажи сократились на 62 и 78 процентов соответственно.

Еще одной причиной сокращения ВВП ФРГ связывают с некоторым уменьшением объемов экспорта. За период с июля по сентябрь 2018 показатель экспорта в сравнении со вторым кварталом сократился на 0,9 процента. При этом импорт вырос на 1,3 процента.

Напомним, в Германии, начиная с июля 2019 года, ограничат движение автомобилей на дизельном топливе на отдельных улицах двух городов страны - Эссен и Гельзенкирхен. Также недавно суд обязал еще два города Германии ограничить движение дизельных авто - это Кельн и Бонн.