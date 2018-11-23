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У Німеччині повідомили про падіння ВВП за останні 3,5 року

Новини » Економіка    23.11.2018 - 14:57
У Німеччині повідомили про падіння ВВП за останні 3,5 року
Ілюстративне фото (Picfari.com)

ВВП Німеччини впав на 0,2 відсотки-за падіння продажів автомобілів

Федеральне статистичне відомство Федеративної Республіки Німеччина (ФРН)  у Вісбадені опублікувало дані про те, що ВВП Німеччини в третьому кварталі 2018 року скоротився на 0,2 відсотка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Причиною такого знження ВВП назвали значний спад продажів нових автомобілів, що сталося вперше за останні 3,5 року. Також це є найбільш значним спадом німецької економіки за останні 5,5 років.

Якщо порівнювати з першим кварталом поточного року, то в цей період ВВП Німеччини зріс на 0,4 відсотка, а у другому кварталі - на 0,5 відсотка.

Падіння продажів нових автомобілів у Німеччині експерти пов'язують з проблемами переходу на введені ЄС з вересня нові правила по перевірку показників вихлопних газів WLTP.

У зв'язку з цим тільки у вересні 2018 порівняно з тим же місяцем попереднього року показники продажів нових легкових автомобілів у Німеччині знизились на більш ніж 30 відсотків. Найбільше за інших постраждали автоконцерни VW і Audi - їх продажі скоротилися на 62 і 78 відсотків відповідно.

Ще однією причиною скорочення ВВП ФРН пов'язують з деяким зменшенням обсягів експорту. За період з липня по вересень 2018 показник експорту в порівнянні з другим кварталом скоротився на 0,9 відсотка. При цьому імпорт зріс на 1,3 відсотка.

Нагадаємо, в Німеччині, починаючи з липня 2019 року, обмежать рух автомобілів на дизельному паливі на окремих вулицях двох міст країни - Ессен і Гельзенкірхен. Також нещодавно суд зобов'язав ще два міста Німеччини обмежити рух дизельних авто - це Кельн і Бонн.

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