В Германии допускают, что военные резервы РФ могут быть меньше, чем считалось

"Российская армия понесла значительные потери - как в живой силе, так и в технике", - заявила Ламбрехт.

Это демонстрирует контрнаступление ВСУ в последний месяц. Министр считает, что представление о том, что российские силы располагают фактически неограниченными военными средствами не соответствует действительности. По ее словам, России нужно отремонтировать много техники и тяжело набирать достаточное количество нового персонала.

"Будет очень интересно увидеть, насколько велики остались резервы российских военных на самом деле. Я думаю, что они гораздо меньше, чем мы, вероятно, думали сначала", - заявила Ламбрехт.

Однако министр считает, что Россия далека от поражения и все еще имеет разные военные варианты. Потому она заявила о долгосрочной поддержке от Германии.