В Німеччині вважають, що військові резерви РФ можуть бути меншими, ніж вважалося

"Російська армія наразі зазнала значних втрат - як у живій силі, так і в техніці", - заявила Ламбрехт.

Це демонструє контрнаступ ЗСУ в останній місяць. Міністр вважає, що уявлення про те, що російські сили мають у своєму розпорядженні фактично необмежені військові засоби не відповідає дійсності. За її словами, Росії потрібно відремонтувати багато техніки та важко набирати достатню кількість нового персоналу

"Буде дуже цікаво побачити, наскільки великі залишилися резерви російських військових насправді. Я думаю, що вони значно менші, ніж ми, ймовірно, думали спочатку", - заявила Ламбрехт.

Проте міністр вважає, що Росія далека від поразки та все ще має різні військові варіанти. Тому вона заявила про довгострокову підтримку від Німеччини.