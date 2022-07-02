В Германии считают неправильным бойкот российской культуры

Государственный министр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот считает неправильным бойкотировать российской культуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Рот Augsburger Allgemeine.
"Я считаю абсолютно неправильным бойкот всего, что касается российской культуры", - сказала она.
Она привела пример, что недавно мэр Северного Рейн-Вестфалия запретил молодежному оркестру исполнять Чайковского. Она отметила, что продолжалось общественное обсуждение, после которого концерт таки разрешили.
Министр отмечает, что существует большая неопределенность относительно того, как относиться к российской культуре.
"Я считаю, что бойкот абсолютно неправильный, потому что зачастую российские артисты пытаются сохранить последние свободы. И есть такая великая российская культура, то ли музыка, то ли литература, то ли Антон Чехов. Я не позволю Путину забрать у меня Чехова", - добавила Рот.
Напомним, в начале июня Клаудия Рот была в Одессе с двухдневным визитом. Она планирует поддержать включение города в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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