В Германии считают неправильным бойкот российской культуры

"Я считаю абсолютно неправильным бойкот всего, что касается российской культуры", - сказала она.

Она привела пример, что недавно мэр Северного Рейн-Вестфалия запретил молодежному оркестру исполнять Чайковского. Она отметила, что продолжалось общественное обсуждение, после которого концерт таки разрешили.

Министр отмечает, что существует большая неопределенность относительно того, как относиться к российской культуре.

"Я считаю, что бойкот абсолютно неправильный, потому что зачастую российские артисты пытаются сохранить последние свободы. И есть такая великая российская культура, то ли музыка, то ли литература, то ли Антон Чехов. Я не позволю Путину забрать у меня Чехова", - добавила Рот.